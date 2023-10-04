Эр-Рияд допустил изменение параметров сокращения добычи нефти в ноябре

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия сохраняет планы по добровольному сокращению добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года, но может пересмотреть его параметры в ноябре, сообщило государственное агентство королевства со ссылкой на источник в Министерстве энергетики.

"Саудовская Аравия продолжит добровольное сокращение на 1 млн б/с, которое вступило в силу в июле и позже было продлено до конца декабря 2023 года, - сказано в сообщении. - Параметры добровольного сокращения будут пересмотрены в следующем месяце, возможно как углубление сокращения, так и увеличение производства".

Фактический показатель нефтепроизводства в Саудовской Аравии до конца 2023 года ожидается на уровне 9 млн б/с, подчеркивается в сообщении.

По словам собеседника госагентства королевства, эти шаги призваны усилить меры предосторожности, предпринимаемые ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса на нефтяных рынках.

Госагентство напоминает, что это сокращение является дополнением к объявленному в апреле ограничению добычи на 500 тысяч б/с, которое продлится до конца 2024 года.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман объявил о дополнительном добровольном сокращении добычи на 1 млн б/с по итогам министерской встречи ОПЕК+ в июне, назвав его "саудовской конфеткой" (lollipop). Еще тогда он подчеркнул, что эта мера может продлеваться в перспективе.