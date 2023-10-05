В Техасе приостановят действие 26 законов для строительства стены на границе с Мексикой

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Министерство внутренней безопасности США распорядилось приостановить действие 26 федеральных законов в южной части штата Техас для обеспечения строительства заграждений на границе с Мексикой.

"Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас в соответствии с законодательством принял решение, что необходимо отказаться от определенных законов, постановлений и других юридических требований, чтобы обеспечить оперативное строительство заграждений и дорог вблизи международной сухопутной границы в округе Старр штата Техас", - говорится в документе ведомства, опубликованном в Федеральном реестре США.

Среди законов, действие которых в этом районе пока прекращают, закон о чистом воздухе, который предписывает устанавливать стандарты качества атмосферного воздуха; закон о безопасной питьевой воде, который дает право задавать стандарты в области здравоохранения для питьевой воды; закон об исчезающих видах животных, закон об охране памятников истории.

В документе отмечается, что "в настоящее время существует острая и неотложная необходимость возвести барьеры и подъездные пути вблизи границы США, чтобы предотвратить незаконное проникновение на территорию страны".

Американские СМИ со ссылкой на правительственные данные сообщают, что в этом финансовом году в долине реки Рио-Гранде на границе Мексики и США, где находится 21 американский округ, зарегистрировали около 245 тысяч случаев незаконного проникновения в США.

В январе 2021 года президент США Джо Байден отменил несколько указов своего предшественника Дональда Трампа, и сам подписал указ, который прекратил строительство стены на границе с Мексикой, начатое Трампом.

Возведение этой стены для борьбы с нелегальной иммиграцией было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа в 2016 году. Демократы, тогда выступали против строительства стены и против жесткого контроля границы.