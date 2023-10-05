В Мексике заявили, что стена на границе с США навредит отношениям двух стран

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в четверг выступил с критикой планов США продолжить строительство заграждений вдоль границы двух стран.

"Разрешение на строительство стены является шагом назад в отношениях", - приводят западные СМИ его слова с пресс-конференции перед переговорами с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мехико.

Он подчеркнул, что сооружение заграждений не решает проблему с нелегалами, и необходимо устранять сами причины миграции.

Кроме того, Лопес Обрадор обвинил Республиканскую партию США в том, что она якобы оказала давление на администрацию президента Джо Байдена для одобрения ею сооружения заграждений.

В свою очередь Байден в четверг заявил, что он не смог препятствовать использованию средств, которые выделили еще при администрации его предшественника Дональда Трампа для строительства новых заграждений

"В законе не прописано ничего кроме того, что надо использовать эти деньги лишь на то, для чего их выделили", - объяснил президент.

Байден заявил, что не считает, будто стены помогают решить проблему миграции.

Ранее в четверг сообщалось, что министерство внутренней безопасности США распорядилось приостановить действие 26 федеральных законов в южной части штата Техас для обеспечения строительства заграждений на границе с Мексикой.

Американские СМИ со ссылкой на правительственные данные сообщают, что в этом финансовом году в долине реки Рио-Гранде на границе Мексики и США, где находится 21 американский округ, зарегистрировали около 245 тыс. случаев незаконного проникновения в США.

В январе 2021 года новый президент Байден отменил несколько указов Трампа, и, в частности, подписал указ, который прекратил строительство стены на границе с Мексикой, начатое Трампом.

Возведение стены на границе с Мексикой в рамках борьбы против нелегальной иммиграции было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа в 2016 году. В свою очередь демократы и, в частности, Байден, тогда выступали против строительства стены и против жесткого контроля границы.