Трамп обвинил Байдена в создании пограничного кризиса в США

Также экс-президент США призвал достроить стену на границе с Мексикой

Плакат в поддержку Дональда Трампа в Калифорнии, неподалеку от границы США и Мексики Фото: Scott Olson/Getty Images

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп опубликовал заявление, в котором обвинил своего преемника на посту президента Джо Байдена в кризисе на границе США.

Трамп заявил, что его администрация передала администрации Байдена "самую безопасную границу в истории", но его усилия были сведены на нет.

"Все, что им нужно было сделать, держать эту плавно работающую систему на автопилоте. Вместо этого, всего за несколько недель администрация Байдена превратила национальный триумф в национальную катастрофу", - отметил Трамп.

По его мнению, "единственный способ положить конец пограничному кризису Байдена - это признать свою полную неудачу и принять глубоко эффективную, проверенную политику Трампа". Он призвал Байдена "немедленно завершить строительство стены, что может быть сделано в течение нескольких недель".

"Они не должны были останавливать его. Они вызывают смерть и человеческую трагедию", - добавил экс-президент.

Ранее Байден заявил журналистам, что посетит границу между США и Мексикой "в какой-то момент".

Между тем, чиновники его администрация продолжают бороться с наплывом мигрантов, особенно несовершеннолетних, на южной границе. По данным телеканала CBS News, число детей-мигрантов, находящихся под стражей в США, превысило 15 тыс.

Байден и чиновники его администрации призывают мигрантов не въезжать в США.

"Я могу совершенно ясно сказать, не приезжайте. Не покидайте свой город и свои общины ", - заявил Байден в интервью ABC News на прошлой неделе.

Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас также призвал в эфире телеканала ABC News не ехать в США.

По мнению республиканцев, к сложившейся ситуации привела отмена жесткой миграционной политики Трампа, а также прекращение строительства пограничной стены.

Строительство стены на границе с Мексикой в рамках борьбы против нелегальной иммиграции было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа в 2016 году. Достроить ее за время своего президентского срока Трамп не успел.