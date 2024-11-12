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Назначенный Трампом ответственный за миграцию потребовал от губернаторов не мешать его работе

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Следующая администрация США будет вести миграционную политику как считает правильным, а ее противникам лучше не создавать помех, заявил Томас Хоман, ранее назначенный ответственным за иммиграционную политику и безопасность границ избранным президентом Дональдом Трампом.

ABC отмечает, что бывший и.о. директора Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) Томас Хоман направил такое предупреждение в адрес "городов-убежищ" (sanctuary cities) - американских штатов и городов, которые отказываются от сотрудничества с федеральными властями в сфере миграционного права или ограничивают взаимодействие.

"Сегодня я вижу множество губернаторов из таких штатов, кто говорит, что встанут у нас на пути. Им лучше убираться с дороги. Или вы поможете нам, или уберетесь прочь, потому что ICE будет делать свою работу", - приводит ABC его слова.

Хоман пообещал, что удвоит число сотрудников, работающих с "городами-убежищами". "Мы будем заниматься своим делом, невзирая на политику (...) Привыкайте, потому что мы идем", - сказал он.

Трамп ранее сказал, что Хоман будет руководить депортацией из США нелегальных иммигрантов. В свою очередь Хоман заявил в интервью телеканалу Fox News, что ICE не станет задерживать иммигрантов на незаконных основаниях и будет осуществлять план Трампа "гуманно".

Трамп неоднократно критиковал миграционную политику президента США Джо Байдена и его администрации. По его мнению, США из-за наплыва нелегальных мигрантов могут превратиться в "Венесуэлу на стероидах".

CNN отмечал, что в министерстве внутренней безопасности США, ответственном за операции по депортации нелегалов, ожидают больших изменений в миграционной политике после вступления Трампа в должность президента страны.

США Томас Хоман Дональд Трамп
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