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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:01

НАТО проведет крупные учения по обороне своего восточного фланга в 2024 году

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В НАТО анонсировали учения с участием десятков тысяч солдат с целью отработки защиты своего восточного фланга.

"Реагирование на возможное вторжение России на восточном фланге предстоит отработать в рамках учений Steadfast Defender, запланированных на 2024 год", - заявил в интервью агентству PAP глава военного комитета альянса Роб Бауэр.

Он сообщил, что в учении примут участие порядка 40 тыс. солдат НАТО.

"Это одно из крупнейших таких мероприятий со времен холодной войны", - подчеркнул представитель НАТО.

НАТО Роб Бауэр
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