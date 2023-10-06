НАТО проведет крупные учения по обороне своего восточного фланга в 2024 году

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В НАТО анонсировали учения с участием десятков тысяч солдат с целью отработки защиты своего восточного фланга.

"Реагирование на возможное вторжение России на восточном фланге предстоит отработать в рамках учений Steadfast Defender, запланированных на 2024 год", - заявил в интервью агентству PAP глава военного комитета альянса Роб Бауэр.

Он сообщил, что в учении примут участие порядка 40 тыс. солдат НАТО.

"Это одно из крупнейших таких мероприятий со времен холодной войны", - подчеркнул представитель НАТО.