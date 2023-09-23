На учениях Northern Coasts отработали сценарий задействования 5-й статьи НАТО

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В ходе проводившихся в прибрежных районах Латвии и Эстонии в сентябре военно-морских учений НАТО отрабатывался сценарий задействования 5-й статьи Североатлантического договора, которая гласит, что нападение на одну из стран НАТО считается нападением на весь альянс.

"Впервые в истории учений также был включен сценарий, который перерос в ситуацию, предусмотренную статьей 5 (принцип коллективной обороны при нападении на одного из членов альянса)", - говорится в сообщении НАТО.

Военно-морские учения Northern Coasts регулярно проводятся на Балтике с 2007 года.

В этом году в учениях, которые проходили с 9 по 23 сентября под командованием ВМС Германии, было задействовано около 3200 военнослужащих, 30 кораблей и подводных лодок и до 15 самолетов из 14 стран.

Главком ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак перед началом учений дал понять, что в ходе них будут отрабатываться совместные действия по отражению возможного российского нападения в регионе. "Мы посылаем России ясный сигнал о (нашей) настороженности", - заявил он. При этом вице-адмирал подчеркнул, что "надежное сдерживание должно включать в себя и способность атаковать".

В рамках учений проводились десантные операции и нанесение ударов кораблей по наземным целям, а также действия по обеспечению безопасности морских путей на Балтике.

В учениях приняли участие силы ВМС Германии, США, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Дании, Финляндии, Франции, Италии, Нидерландов, Бельгии, Канады и Швеции.