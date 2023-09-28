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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:46

НАТО будет отслеживать в режиме реального времени угрозы подводной инфраструктуре

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - НАТО ведет работу над технологиями, которые позволят своевременно обнаруживать возможные угрозы важнейшим объектам подводной инфраструктуры, сообщает Bloomberg.

"НАТО ускоренным образом развивает технологии, которые позволят в режиме реального времени засекать подозрительную активность возле важнейшей подводной инфраструктуры (...), 14 стран альянса вместе со Швецией тестируют морские беспилотники, сенсоры и средства искусственного интеллекта у берегов Португалии в ходе 12-дневных учений, которые завершаются в пятницу", - информирует агентство.

Ответственный в НАТО за защиту подводной инфраструктуры генерал-лейтенант Ханс-Вернер Вирманн отметил, что такое наблюдение "направит сдерживающий сигнал противнику, будь это Россия или кто-либо еще". Он пояснил, что в случае обнаружения опасной активности у объектов подводной инфраструктуры страны НАТО будут рассматривать политические и военные способы отреагировать на ситуацию.

Вирманн отметил, что после взрывов на "Северных потоках" большинство операторов газопроводов начали полную проверку подобных сооружений - общей длиной примерно 9 тыс. км.

В июле в НАТО согласились учредить в лондонском районе Нортвуде новый центр по подводной инфраструктуре. В альянсе также договорились создать сеть для более эффективного обмена соответствующей информацией между странами НАТО, их союзниками и частным сектором.

Bloomberg напоминает, что две трети мировой добычи и транспортировки нефти и газа связаны с морями. Вместе с тем по подводным кабелям каждый день проходит информация о финансовых транзакциях на $10 трлн, а также 95% международного интернет-трафика.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока" и одной "Северного потока 2" - близ датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции также пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией. Дания, Швеция, ФРГ продолжают расследование дел по факту взрывов.

НАТО Швеция Португалия
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