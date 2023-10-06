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В Белоруссии с 7 октября будут расширены основания для запрета иностранных СМИ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Белоруссии 7 октября вступят в силу поправки к закону о СМИ, которые расширяют основания для запрета работать в стране иностранным СМИ и для блокировки интернет-ресурсов, сообщило Министерство информации республики.

Отмечается, что в "закон о СМИ вводится механизм принятия симметричных мер в отношении иностранных СМИ, осуществляющих деятельность на территории Республики Беларусь, в случае подтверждения недружественных действий иностранных государств по отношению к национальным СМИ".

"Положения Закона о СМИ приводятся в соответствие с нормами Конституции, совершенствуется порядок распространения телепрограмм, входящих в общедоступный пакет телепрограмм, расширяются основания для ограничения доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию, новостному агрегатору, определяется правовой статус владельцев интернет-ресурсов, посредством которых распространяется продукция телевизионных и радиовещательных СМИ", - добавили в белорусском министерстве информации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал этот закон 1 июля.

Александр Лукашенко Министерство информации Белоруссия
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