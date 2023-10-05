Премьер Польши пообещал блокировать миграционный пакт ЕС на саммите в Гранаде

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал не допустить согласование нового миграционного пакта ЕС, который предлагает правила распределения мигрантов по территории стран Евросоюза, передает агентство ЭФЭ.

"Я собираюсь на саммите в Гранаде наложить жесткое вето на проект", - приводит слова из выступления Моравецкого его канцелярия.

"Следует задать один очень важный вопрос - почему мы должны соглашаться на этот диктат Брюсселя? Мы с этим не согласны. Это создает постоянно растущую проблему, и это означает приглашение в Европу еще сотен лодок с нелегальными мигрантами", - сказал польский премьер.

Проект о перераспределении мигрантов внутри территории Евросоюза предлагает общие правила, которые будут применяться в случае возникновения проблемы непредвиденного и массового прибытия мигрантов, ищущих убежище в ЕС, как это происходило в 2015-2016 годах.

Помимо Польши против этого пакта выступает Венгрия, а в ходе обсуждения его текста Италия также выражала недовольство и оспаривала некоторые его части. Кроме того, Австрия, Чехия и Словакия на этапе подготовки проекта воздерживались от голосования.