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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Россия и Узбекистан решили придать новый импульс двустороннему сотрудничеству

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Совместное заявление, принятое по итогам российско-узбекистанских переговоров в Москве, придаст дополнительный импульс сотрудничеству двух стран в политической и торгово-инвестиционной областях, а также в сфере безопасности, заявил президент России Владимир Путин.

"Принятое совместное заявление об углублении стратегического партнерства России и Узбекистана нацелено на то, чтобы придать дополнительный импульс совместной работы в политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной областях, в сфере безопасности, включая биологическую и информационную ", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Мирзиёев же заявил: "Все, о чем сегодня мы договорились и в узком, и в расширенном составе, мы по всему этому примем совместную дорожную карту, оба подпишем и возьмем на жесткий контроль, потому что мы обсуждали очень серьезные вопросы и есть хороший фундамент, и хорошие перспективы". "И если контроль будет, то будет и реальный результат", - сказал президент Узбекистана.

Он также сообщил, что пригласил Путина посетить Узбекистан с официальным визитом в любое удобное для него время.

Совместное заявление президентов опубликовано на сайте Кремля.

"Продолжится работа по развитию взаимодействия в оборонной сфере, сотрудничества в военно-технической области на основе существующих и перспективных договоров", - говорится в документе.

В центре внимания Москвы и Ташкента будет находиться и тема противодействия терроризму, экстремизму, незаконному оборону наркотиков, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, трансграничной организованной преступности, торговле людьми и экономическим преступлениям.

В заявлении названы недопустимыми и подлежащими осуждению "являющиеся неприемлемыми в международных отношениях действия по поддержке неконституционной смены власти в суверенных государствах, а также попытки вмешательства третьих сил в двусторонние и внутрирегиональные дела в целях оказания политического и экономического давления".

"Стороны осуждают тенденцию злоупотребления международными механизмами разрешения споров между государствами в конъюнктурных политических интересах, выступают против того, чтобы органы международного правосудия и международного контроля осуществляли свою деятельность в нарушение общепризнанных принципов и норм международного права", - отметили президенты.

Россия и Узбекистан также выразили намерение продолжать содействие укреплению архитектуры международной безопасности на основе принципов ее неделимости, территориальной целостности, подлинного равноправия и взаимного учета интересов, считая неприемлемыми любые попытки обеспечения собственной безопасности одних государств за счет безопасности других.

"Стороны намерены принимать согласованные меры по защите от недобросовестной конкуренции и рисков в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах и в области безопасности, - говорится в документе.

Узбекистан Владимир Путин Шавкат Мирзиеев
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