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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:46

Байден призвал Иран освободить нобелевского лауреата мира Мохаммади

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден поздравил лауреата Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади с получением награды и призвал власти Ирана освободить ее из тюрьмы.

"Я присоединяюсь к поздравлениям Наргиз Мохаммади в связи с присуждением ей Нобелевской премии мира 2023 года. (...) Я призываю правительство Ирана немедленно освободить ее и других борцов за гендерное равенство из заключения", - говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.

Байден также заверил, что США продолжат оказывать поддержку иранским борцам за права человека и гендерное равенство.

Норвежский нобелевский комитет 6 октября присудил Мохаммади премию мира за ее вклад в борьбу с угнетением женщин в Иране и в продвижение прав и свобод для всех.

Глава МИД Ирана Нассер Канани назвал это решение "политическим шагом, соответствующим интервенционистской и антииранской политике некоторых европейских правительств" и еще одним примером давления Запада на Иран, сообщало EFE.

Мохаммади родилась в 1972 году в городе Зенджан. Она начала бороться за права человека еще в 1990-х годах. В Иране она была арестована 13 раз, пять раз осуждена, по совокупности ее приговорили к 31 году лишения свободы и 154 ударам кнута.

Джо Байден Иран Запад США Нассер Канани Наргиз Мохаммади Нобелевская премия мира
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