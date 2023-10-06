Нобелевская премия мира присуждена иранской правозащитнице Мохаммади

В настоящий момент лауреат находится в тюрьме в Тегеране

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Нобелевская премия мира 2023 года присуждена иранской правозащитнице и вице-президенту правозащитного центра "Защитники прав человека" Наргиз Мохаммади. В момент объявления этого решения Норвежского нобелевского комитета лауреат находится в заключении.

Премию ей присудили "за ее усилия в борьбе против угнетения женщин в Иране и в продвижении прав и свобод человека для всех".

Норвежский нобелевский комитет также решил посвятить премию 2023 года сотням тысяч иранцев, которые на протяжении прошедшего года протестовали в Иране против дискриминации женщин под лозунгом "Женщина - Жизнь - Свобода".

В 2016 году Мохаммади на родине получила тюремный срок - 16 лет лишения свободы за руководство правозащитным движением, которое выступает за отмену смертной казни. Это был не единственный срок, ее судили пять раз и в общей сложности она была приговорена к 31 году лишения свободы и 154 ударам кнута. В 2020 году ее освободили, но в конце 2021 года она снова оказалась в заключении и сейчас содержится в Тегеране в тюрьме Эвин.

Правозащитным центром, вице-президентом которого является Мохаммади, руководит нобелевский лауреат 2003 года, юрист Ширин Эбади.

Выдвигать номинантов на премию мира 2023 года можно было до конца февраля. Норвежский Нобелевский комитет сообщил, что получил предложения о 351 кандидате, среди которых было 92 организации и 259 частных лиц. За всю историю премии больше номинантов было только в 2016 году - 376.

В 2023 году размер премии составляет 11 млн шведских крон (немногим меньше $1 млн).

В 2021 году Нобелевская премия мира была присуждена российскому "Мемориалу" (внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов и ликвидирован), украинскому "Центру гражданских свобод" и белорусскому правозащитнику, председателю правозащитного центра "Весна" Алесю Беляцкому.

В 2021 году Норвежский нобелевский комитет присудил премию мира филиппинской журналистке-расследователю Марии Ресса и главному редактору "Новой газеты" (признана в России запрещенной организацией) Дмитрию Муратову (признан в России иноагентом).

С 1901 года было присуждено 103 премии мира. Наргиз Мохаммади – 19-я женщина, ставшая лауреатом премии мира. Дважды премию делили по три лауреата. Среди лауреатов – 27 различных организаций. Единственный человек, который отказался от премии мира – это вьетнамский политик и дипломат Ле Дык Тхо, который получил ее 1973 году вместе с госсекретарем США Генри Киссинджером за усилия в урегулировании вьетнамского конфликта.