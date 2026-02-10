Поиск

ЕС призвал Иран немедленно освободить нобелевского лауреата мира Наргиз Мохаммади

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - ЕС потрясен новым приговором к очередному тюремному заключению иранской правозащитницы и лауреата Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Обвинения против Наргиз Мохаммади основаны исключительно на ее мирной деятельности в защиту прав человека. Европейский союз настоятельно призывает иранские власти немедленно и безоговорочно освободить ее, принимая во внимание также ее хрупкое здоровье", - говорится в опубликованном во вторник заявлении.

"Правозащитники должны иметь возможность высказывать свое мнение и осуществлять свою законную работу, не опасаясь тюремного заключения или репрессий", - отмечается в документе.

Представитель ЕВС подчеркнул, что Иран обязан соблюдать свои обязательства в соответствии с международным правом в области прав человека, включая Международный пакт о гражданских и политических правах, и уважать свободу выражения мнения, ассоциаций и мирных собраний.

"ЕС призывает иранские власти освободить всех лиц, несправедливо задержанных за осуществление этих основных прав, включая арестованных во время недавних протестов, и обеспечить соблюдение прав на надлежащую правовую процедуру и право на справедливое судебное разбирательство для всех", - сказано в заявлении.

По сообщениям СМИ, известная иранская правозащитница Мохаммади приговорена к семи с половиной годам тюрьмы дополнительно. Ее арестовывали 13 раз. Общий срок приговоров Мохаммади, без учета последнего, превышал 30 лет, из которых она находится в тюрьме уже 10 лет.

В 2023 году ей была присуждена Нобелевская премия мира "за борьбу против угнетения женщин в Иране и борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех".

