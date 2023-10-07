Армия обороны Израиля на фоне ракетных обстрелов заявила о готовности к войне

Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - На фоне ракетных обстрелов ряда израильских городов из сектора Газа армия обороны Израиля заявила, что готова к войне.

"Израильскую территорию широко обстреливали ракетами из Газы, и террористы проникли на израильскую территорию через различные пункты въезда", - говорится в заявлении армии.

Военные предупредили, что жителям юга и центра страны "следует находиться в непосредственной близости от охраняемых районов, а те, кто находится на периферии Газы, должны оставаться в пределах безопасного пространства".

"ХАМАС является правящей организацией в секторе Газа, ответственной за это нападение, и будет нести отвесность за последствия и за произошедшие события", - подчеркивается в сообщении.

В сложившейся ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.

Газета Times of Israel пишет, что "беспрецедентная внезапная атака террористов из сектора Газа началась за несколько минут до 7 часов утра с сотен ракет, выпущенных по Израилю".

Издание также публикует фотоснимки, которые по ее оценкам свидетельствуют о том, что "десятки палестинских террористов проникают в Израиль из Газы", в том числе на грузовиках.

По данным израильских медиков, в результате ратных обстрелов по меньшей мере 16 человек были ранены, двое находятся в критическом состоянии, одна женщина погибла.

Служба скорой помощи обратилась к израильтянам с просьбой о сдаче крови.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в ближайшие часы проведет совещание с высшими должностными лицами службы безопасности, сообщила Jerusalem Post.