Несколько человек погибли на востоке Израиля в результате обстрелов ХАМАС

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Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - По меньшей мере, четыре человека стали жертвами ракетных обстрелов со стороны движения ХАМАС населенного пункта Кусейфе - бедуинского поселка в пустыне Негев на востоке Израиля, сообщает Times of Israel.

По словам мэра поселка Абд аль-Азиз Нассара, еще несколько человек пострадали в результате нескольких попаданий ракет.

Между тем по данным Haaretz, что общее число пострадавших из-за ракетных обстрелов ХАМАС Израиля превысило 100 человек.

Как сообщила газета Times of Israel, палестинские боевики в секторе Газа в субботу утром нанесли ракетный удар по южным и центральным районам Израиля. Есть раненые и погибшие. Также стало известно, что десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля. Поступали неподтвержденные сообщения, что боевики взяли в заложники пять израильских солдат.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант ввел режим чрезвычайного положения в ряде южных и центральных районов Израиля - в радиусе 80 км от сектора Газа. Ограничения на собрания затронули в том числе Тель-Авив и Беэр-Шева. В армии обороны Израиля тем временем сообщили, что наносят ответные удары по сектору Газа.

Глава полиции Израиля Коби Шабтай заявил, что из сектора Газа идет полномасштабная атака, и на юге Израиля сейчас зафиксированы не менее 21 очага столкновений. Он отметил, что в зону кризиса направлены служащие ЯМАМ - спецподразделения пограничной полиции Израиля (МАГАВ), и что весь юг страны закрыт для перемещения гражданских лиц.