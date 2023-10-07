Алиев и Мишель обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Мишель в соцсети X написал, что в ходе разговора он "выразил приверженность ЕС процессу нормализации между Арменией и Азербайджаном".

"В ходе подготовки к трехсторонней встрече в Брюсселе провел телефонный разговор с президентом Алиевым. Подтвердили необходимость взаимного уважения территориальной целостности и суверенитета (Азербайджана и Армении - ИФ), а также продвижения к делимитации границ", - подчеркнул Мишель.

Также стороны обсудили ситуацию в Карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщалось ранее, трехсторонняя встреча с участием Алиева, Мишеля и премьера Армении планируется в конце октября в Брюсселе.