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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Аэропорты Израиля работают с ограничениями на фоне атак ХАМАС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Аэропорты на юге и в центральной части Израиля, которые считаются главными воздушными гаванями страны, закрыли для ряда пассажирских туристических и частных рейсов, сообщает в субботу израильская газета "Едиот ахронот".

В настоящее время аэропорты, в частности, международный аэропорт имени Бена Гуриона открыты, но многие иностранные авиакомпании на фоне информации о масштабной атаке на Израиль бойцов радикального крыла группировки ХАМАС отменили ближайшие перелеты в эту страну.

В социальных сетях вечером в субботу пользователи публикуют видео, на которых слышны звуки сирены, предупреждающей об очередном ракетном обстреле. Люди на этих видео лежат на земле, накрывшись своими вещами.

Ранее ХАМАС объявил о готовящейся ракетной атаке по центральной части Израиля, в частности, по Тель-Авиву и окрестностям. В социальных сетях пользователи публикуют видео, на которых зафиксированы разрушения зданий от ударов или от осколков ракет после перехвата системой ПРО.

Тель-Авив ХАМАС Израиль
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