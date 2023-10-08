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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Сенат США готовит законопроект о дипломатической и военной помощи Израилю

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Председатель сенатского комитета по международным отношениям Бен Кардин заявил, что он будет продвигать законопроект, предусматривающий оказание Израилю помощи - как военной, так и дипломатической, сообщили СМИ.

"Я намерен при первой же возможности выдвинуть законопроект, который будет направлен на предоставление Израилю всего необходимого для самообороны", - цитируют СМИ заявление Кардина.

Он отметил, что, помимо прочего, помощь должна включать пополнение боеприпасов для израильской противоракетной обороны "Железный купол", а также "дополнительное финансирование обороны Израиля".

Как сообщалось, американская администрация заявила о полной поддержке Израиля на фоне ситуации с нападением движения ХАМАС.

"Мы решительно поддерживаем правительство и народ Израиля и выражаем соболезнования в связи с гибелью израильтян в ходе атак", - говорилось в заявлении Совета безопасности США.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что внимательно следит за обстановкой в Израиле, и пообещал оказать ему помощь по линии своего ведомства.

"В течение последующих дней министерство обороны будет работать над тем, чтобы гарантировать - у Израиля будет все необходимое для самообороны и для защиты мирного населения от неизбирательных атак и терроризма", - приводятся слова Остина в заявлении Пентагона.

О готовности Вашингтона расширить с Израилем обмен разведданными сообщил также журналистам представитель американской администрации.

В субботу утром из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля.

Лидер ХАМАС Исмаил Хания выступил с официальным заявлением, согласно которому движение выступило в защиту мечети Аль-Акса в Иерусалиме, святых мест и палестинских заключенных.

Число погибших в Израиле во время совершенных в субботу нападений палестинской группировки ХАМАС превысило 300 человек, сообщают в воскресенье израильские СМИ со ссылкой на медиков.

Ожидается, что эта цифра будет и дальше увеличиваться, так как множество людей получили крайне тяжелые ранения.

Общее число пострадавших в настоящее время оценивается в 1590 человек. Кроме того, предполагается, что бойцы радикальных палестинских группировок захватили десятки заложников, в том числе - военных, и отвезли их в сектор Газа.

В свою очередь армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС. Десятки истребителей ВВС Израиля при этом атаковали объекты ХАМАС в секторе Газа. Командование затем сообщило об ударах по 17 военным объектам движения и по четырем его штабам.

Тем временем, источники в медицинских службах в секторе Газа сообщили телеканалу "Аль-Джазира", что в результате израильских ударов по анклаву погибли не менее 200 палестинцев, пострадали более 1 тыс. человек.

Хроника 07 – 08 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Ллойд Остин Сенат США ХАМАС сектор Газа
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