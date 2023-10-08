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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Двое граждан Белоруссии пострадали при ракетном обстреле Израиля

Двое граждан Белоруссии пострадали при ракетном обстреле Израиля
Разрушения в Ашкелоне
Фото: Ilia Yefimovich/picture alliance via Getty Images

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - - В результате ракетных обстрелов Израиля пострадали двое граждан Белоруссии, сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

Это мать и сын, они пострадали в результате ракетных обстрелов города Ашкелона.

"Оба пострадавших в настоящее время госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое. Посольство находится в контакте с медицинским учреждением и с родственниками пострадавших", - говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки в посольство страны в Тель-Авиве с различными вопросами обратилось порядка 30 белорусских граждан.

В МИД республики рекомендовали всем находящимся на территории Израиля гражданам Белоруссии строго следовать указаниям местных властей. В дипломатическом ведомстве заявили о недопустимости атак на гражданское население.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся массированному ракетному удару со стороны Сектора Газа. Также палестинские боевики проникли на израильскую территорию. Военное крыло палестинского движения ХАМАС заявило о проведении против Израиля операции "Потоп Аль-Аксы".

В ответ на атаки ХАМАС армия обороны Израиля объявила о проведении операции "Железные мечи". ВВС Израиля были нанесены удары по целям в секторе Газа.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Ракеты, выпущенные палестинцами по Израилю
Хроника 07 – 08 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Тель-Авив ХАМАС Израиль Ашкелон Белоруссия сектор Газа
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