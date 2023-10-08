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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

ВВС Израиля нанесли удары по командным пунктам ХАМАС и "Исламского джихада"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Боевая авиация ЦАХАЛа нанесла удар по командному пункту палестинской группировки ХАМАС, на котором координировали ракетные удары по Израилю, сообщают в ночь на воскресенье израильские СМИ.

Кроме того, израильские ВВС нанесли удары по командному пункту группировки "Исламский джихад", которая, как и ХАМАС, базируется в секторе Газа.

Удары нанесены в рамках военной операции в ответ на нападение палестинских боевиков на израильские населенные пункты близ Газы. По данным израильской армии, за субботу нападению подверглись более 20 населенных пунктов. Кроме того, из Газы в сторону Израиля за тот день запустили свыше 3 тыс. ракет.

ЦАХАЛ в ночь на воскресенье сообщил и о гибели в субботу утром от рук бойцов палестинских формирований командира израильской пехотной бригады "Нахаль", полковника Йонатана Штайнберга. The Times of Israel отмечает, что это один из самых высокопоставленных израильских военачальников, погибших за последние годы в ходе каких бы то ни было боевых операций.

ЦАХАЛ ХАМАС Израиль
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