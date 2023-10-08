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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Блинкен в беседе с египетским коллегой призвал добиться прекращения атак ХАМАС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Египта Самехом Шукри, в ходе которого призвал добиться прекращения операций палестинской группировки ХАМАС против Израиля.

В сообщении Госдепа США отмечается, что Блинкен обсудил с Шукри "ужасающие нападения на Израиль, а также - необходимость срочно прекратить атаки террористов ХАМАС против израильской стороны".

"Госсекретарь выразил удовлетворение усилиям Египта по урегулированию и вновь заявил о необходимости срочно остановить атаки ХАМАС", - отмечает внешнеполитическое ведомство США.

Египет неоднократно выступал в роли посредника в ходе прошлых обострений между Израилем и радикальными палестинскими группировками из сектора Газа.

Израиль Египет Энтони Блинкен ХАМАС
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