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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Свыше 300 человек погибли от действий ХАМАС в Израиле

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Число погибших в Израиле во время совершенных в субботу нападений палестинской группировки ХАМАС превысило 300 человек, сообщают в воскресенье израильские СМИ со ссылкой на медиков.

Ожидается, что эта цифра будет и дальше увеличиваться, так как множество людей получили крайне тяжелые ранения.

Общее число пострадавших в настоящее время оценивается в 1590 человек. Кроме того, предполагается, что бойцы радикальных палестинских группировок захватили десятки заложников, в том числе - военных, и отвезли их в сектор Газа.

В субботу вечером сообщалось о более чем 200 погибших в Израиле и о примерно 1,1 тыс. получивших ранения.

ХАМАС Израиль сектор Газа
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