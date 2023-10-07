Число жертв атак ХАМАС в Израиле превысило 200 человек

В секторе Газа погибли более 230 человек

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Число жертв атак ХАМАС по Израилю превысило 200 человек, число жертв ответных израильских атак в секторе Газа - 230, сообщают в субботу вечером израильские СМИ.

В Минздраве Израиля сообщают о 1 тыс. 104 получивших ранения от ракетных атак и нападений боевиков ХАМАС, проникших на территорию Израиля. Среди пострадавших есть как военнослужащие, так и мирные жители.

В свою очередь подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения в секторе Газа сообщает, что там погибли 232 палестинца, 1 тыс. 697 получили ранения.

Ожидается, что число жертв продолжит расти.

Издание The Times of Israel также отмечает, что на юге страны все еще есть 22 "активные" зоны, в которых находятся боевики ХАМАС.

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля. В свою очередь армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС, а истребители ВВС Израиля атаковали объекты движения в секторе Газа.