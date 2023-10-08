Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 октября

Число жертв атак ХАМАС в Израиле превысило 300 человек, Росавиация ограничила ночные рейсы в Израиль, перехвачена летевшая в Крым ракета ВСУ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число жертв атак ХАМАС в Израиле превысило 300 человек. Ожидается, что цифра будет увеличиваться, поскольку множество людей получили крайне тяжелые ранения.

- Нетаньяху заявил, что первый этап операции против ХАМАС почти завершен. ВВС Израиля нанесли удары по командным пунктам ХАМАС и "Исламского джихада".

- В Талибане (запрещенная в РФ террористическая организация) считают, что могли бы захватить Иерусалим. Представители движения обратились к Ирану, Ираку и Иордании для организации "прохода" в Израиль.

- Росавиация временно ограничила ночные рейсы из России в Израиль. Ограничения введены до особых распоряжений.

- Минобороны сообщило о перехвате ракеты ВСУ, летевшей в Крым. О повреждениях или пострадавших не сообщалось.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Более 2000 человек погибли в результате землетрясения в Афганистане

Обострение палестино-израильского конфликта

Силы безопасности Израиля вернули контроль над полицейским участком Сдерота

Силы безопасности Израиля вернули контроль над полицейским участком Сдерота
Обострение палестино-израильского конфликта

Свыше 300 человек погибли от действий ХАМАС в Израиле

Свыше 300 человек погибли от действий ХАМАС в Израиле
Обострение палестино-израильского конфликта

ВВС Израиля нанесли удары по командным пунктам ХАМАС и "Исламского джихада"

Обострение палестино-израильского конфликта

Власти Израиля вводят режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны

Обострение палестино-израильского конфликта

Талибы считают, что могли бы захватить Иерусалим

Талибы считают, что могли бы захватить Иерусалим
Обострение палестино-израильского конфликта

Число жертв атак ХАМАС в Израиле превысило 150 человек

Число жертв атак ХАМАС в Израиле превысило 150 человек

Что произошло за день: суббота, 7 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль после нападения ХАМАС прекратил подачу электричества в сектор Газа

Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ отбил у ХАМАС свою военную базу

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });