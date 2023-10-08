Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 октября

Число жертв атак ХАМАС в Израиле превысило 300 человек, Росавиация ограничила ночные рейсы в Израиль, перехвачена летевшая в Крым ракета ВСУ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число жертв атак ХАМАС в Израиле превысило 300 человек. Ожидается, что цифра будет увеличиваться, поскольку множество людей получили крайне тяжелые ранения.

- Нетаньяху заявил, что первый этап операции против ХАМАС почти завершен. ВВС Израиля нанесли удары по командным пунктам ХАМАС и "Исламского джихада".

- В Талибане (запрещенная в РФ террористическая организация) считают, что могли бы захватить Иерусалим. Представители движения обратились к Ирану, Ираку и Иордании для организации "прохода" в Израиль.

- Росавиация временно ограничила ночные рейсы из России в Израиль. Ограничения введены до особых распоряжений.

- Минобороны сообщило о перехвате ракеты ВСУ, летевшей в Крым. О повреждениях или пострадавших не сообщалось.