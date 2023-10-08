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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Red Wings перенесла несколько рейсов в Тель-Авив с воскресенья на понедельник

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания Red Wings решила перенести несколько рейсов в Тель-Авив с воскресенья на понедельник в связи с нестабильной ситуацией в Израиле, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

"Переносятся с 8 на 9 октября рейсы WZ4311 (Сочи - Тель-Авив) - расчетное время вылета по местному времени 12:00; WZ4312 (Тель-Авив - Сочи) - расчетное время вылета по местному времени 15:40", - сказал представитель.

Также, по его словам, отменены транзитные рейсы WZ245 (Домодедово - Махачкала), WZ4727 (Махачкала - Тель-Авив), WZ4728 (Тель-Авив - Махачкала), WZ246 (Махачкала - Домодедово).

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Пассажиры рейсов WZ245 и WZ246 (маршрут Домодедово - Махачкала - Домодедово) будут перевезены рейсами WZ243 (Домодедово - Махачкала) 9 октября, расчетное время вылета 12:05; WZ246 (Махачкала - Домодедово) 9 октября, расчетное время вылета 12:05.

Как отметили в Red Wings, "пассажирам отмененных рейсов по выбору предоставляется возможность возврата билетов/замены рейса на вылет с более поздней датой".

Как сообщалось, Росавиация ввела ограничения на ночные рейсы из РФ в Израиль с 03:00 по Москве воскресенья в связи с военно-политической ситуацией в Израиле.

Среди российских авиакомпаний рейсы в Тель-Авив в настоящее время выполняют Red Wings и "Азимут".

Израиль Тель-Авив Red Wings
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