Росавиация временно ограничила ночные рейсы из России в Израиль

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Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Росавиация ввела ограничения на ночные рейсы из аэропортов России в Израиль, сообщило ведомство.

"В связи с нестабильной военно-политической ситуацией в государстве Израиль с 03.00 по Москве 08.10.23 Росавиация вводит ограничения на ночные вылеты из аэропортов РФ в аэропорты государства Израиль до особых распоряжений", - говорится в сообщении регулятора.

Авиакомпаниям даны указания по соблюдению федеральных авиационных правил и предоставлению необходимых услуг пассажирам задержанных рейсов, а также по возврату и обмену билетов без штрафных санкций.

Для решения вопросов пассажиры задержанных рейсов могут обращаться по телефонам контактных центров авиакомпаний Red Wings и "Азимут", отметили в Росавиации.