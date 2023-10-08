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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Росавиация временно ограничила ночные рейсы из России в Израиль

Росавиация временно ограничила ночные рейсы из России в Израиль
Фото: Роман Пименов/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Росавиация ввела ограничения на ночные рейсы из аэропортов России в Израиль, сообщило ведомство.

"В связи с нестабильной военно-политической ситуацией в государстве Израиль с 03.00 по Москве 08.10.23 Росавиация вводит ограничения на ночные вылеты из аэропортов РФ в аэропорты государства Израиль до особых распоряжений", - говорится в сообщении регулятора.

Авиакомпаниям даны указания по соблюдению федеральных авиационных правил и предоставлению необходимых услуг пассажирам задержанных рейсов, а также по возврату и обмену билетов без штрафных санкций.

Для решения вопросов пассажиры задержанных рейсов могут обращаться по телефонам контактных центров авиакомпаний Red Wings и "Азимут", отметили в Росавиации.

Азимут Red Wings Росавиация Израиль
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