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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Власти Израиля после атаки ХАМАС официально перевели страну в состояние войны

Власти Израиля после атаки ХАМАС официально перевели страну в состояние войны
Фото: Mamoun Wazwaz/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Члены Совета безопасности Израиля проголосовали за объявление о том, что страна находится в состоянии войны, сообщает The Times of Israel со ссылкой на правительство.

В ночь на воскресенье, 8 октября, власти утвердили решение о применении "пункта 40" основного закона страны. На практике это дает возможность проводить "масштабные военные операции", поясняет газета.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна начинает именно войну против радикальных палестинских группировок в секторе Газа.

Западные СМИ отмечают, что в последний раз на такой шаг власти Израиля пошли во время арабо-израильской войны в 1973 году.

В субботу, 7 октября, из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля. В свою очередь армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Ракеты, выпущенные палестинцами по Израилю
Хроника 07 – 08 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху ХАМАС Израиль сектор Газа
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