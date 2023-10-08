ХАМАС заявил, что смог перебросить подкрепления на юг Израиля

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В радикальной палестинской группировке ХАМАС заявили, что в воскресенье смогли перебросить дополнительных бойцов и боеприпасы на юг Израиля, сообщает The Times of Israel.

В свою очередь, израильская сторона ранее в воскресенье передавала, что боестолкновения с палестинцами происходят в кибуце Маген, недалеко от сектора Газа. Также поступали данные о присутствии боевиков в еще ряде небольших населенных пунктов.

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля. В свою очередь армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС, а истребители ВВС Израиля атаковали объекты движения в секторе Газа.