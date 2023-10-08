Израиль нанес удары по 426 целям в секторе Газа

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Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Израильская боевая авиация на выходных нанесла удары по 426 целям в секторе Газа, заявил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

Он пояснил израильским СМИ, что удары пришлись по инфраструктуре группировок, по используемым боевиками зданиям и по подземным тоннелям. В дальнейшем израильская сторона, помимо ударов с воздуха, приступит и к нанесению артиллерийских ударов.

Хагари подчеркнул, что в воскресенье военные продолжают зачистку от палестинских экстремистов израильских населенных пунктов близ сектора Газа. По состоянию на утро 8 октября, силы безопасности полностью восстановили контроль над 29 населенными пунктами. Операции по поиску и ликвидации экстремистов продолжаются, в частности, в городе Сдерот, киббуцах Кфар-Аза, Зиким и ряде других населенных пунктов. Планируется, что в течение воскресенья военные полностью очистят прилегающие к сектору Газа территории от палестинских боевиков.

При этом в армии заверяют, что не осталось населенных пунктов, в которых в настоящее время не было бы израильских военных. Согласно плану, в ближайшие часы пройдет эвакуация жителей районов в непосредственной близости от сектора Газа.

Израильская армия пока не проводит сухопутных операций в самом секторе Газа, но уже действует на границе с ним. По словам Хагари, "военные продолжают проводить атаки против десятков террористов близ пограничного ограждения".

Он напомнил, что военные за субботу и воскресенье понесли потери: по данным Хагари, погибли 26 рядовых и офицеров. Еще несколько военных, предположительно были захвачены в плен и вывезены в Газу.

В настоящее время Армия обороны Израиля стягивает на юг дополнительные силы для дальнейших операций против палестинских группировок из сектора Газа. Хагари отметил, что близ этой территории уже находятся 35 батальонов. Также планируется, что к ним присоединятся четыре дивизии, состоящих из резервистов. Ранее руководство Израиля пообещало, что на этот раз проведет беспрецедентную по масштабам операцию против палестинских группировок из сектора Газа.

Кроме того, израильские военные на Западном берегу реки Иордан и на севере Израиля приведены в состояние повышенной готовности.

Со своей стороны, бойцы палестинских группировок из Газы в ночь на воскресенье продолжили ракетные обстрелы Израиля.

Как сообщалось, за субботу от их действий в Израиле погибли более 300 человек, свыше 1,8 тыс. ранены. Кроме того, десятки человек удерживаются в заложниках в секторе Газа.

Накануне из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля. В свою очередь армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС, а истребители ВВС Израиля атаковали объекты движения в секторе Газа.