Президент Ирана выразил поддержку палестинским радикальным группировкам

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент Ирана Ибрахим Раиси выразил поддержку палестинским радикальным группировкам, напавшим на юг Израиля.

"Иран поддерживает право палестинского народа на самооборону. Сионистский режим сам несет ответственность за то, что ставит под угрозу народов в регионе", - приводит его слова иранское агентство Mehr.

Раиси призвал власти мусульманских стран "искренне поддержать палестинский народ".

"Сионистские враги должны понять, что баланс сил изменился, и теперь им не выгодно разжигать войны. Палестинский народ победил на поле боя", - добавил президент Ирана.

Mehr также сообщает, что Раиси провел телефонные переговоры с лидерами палестинских движений

7 октября из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля. В свою очередь армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" и приступила к ударам по Газе.