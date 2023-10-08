США направили в Восточное Средиземноморье авианосец "Джеральд Форд"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - На фоне обострения конфликта между Израилем и сектором Газа США направляют в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Джеральд Форд", заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

"Я распорядился принять некоторые меры, чтобы укрепить потенциал Минобороны США в регионе (...). Я поручил, чтобы авианосную ударную группу "Джеральд Форд" перебросили в Восточное Средиземноморье", - говорится в заявлении главы американского военного ведомства.

Уточняется, что помимо авианосца в группу входят ракетный крейсер "Нормандия", а также ракетные эсминцы "Томас Хаднер", "Рэймидж", "Карни" и "Рузвельт".

Кроме того, по словам Остина, США приняли меры по увеличению количества летных отрядов истребителей F-35, F-15, F-16 и A-10 в ближневосточном регионе.

Помимо этого, он пообещал, что США будут "оперативно предоставлять Армии обороны Израиля дополнительное оборудование и ресурсы, включая боеприпасы". Министр отметил, что первую помощь в области безопасности отправят в воскресенье, она прибудет в ближайшие дни.

Ранее в воскресенье в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден распорядился выделить Израилю дополнительную военную помощь в связи с ударами палестинской группировки ХАМАС из сектора Газа. При этом не уточнялось, какую именно помощь отправят Израилю и в каких размерах.

По последним данным, число погибших в Израиле от атак бойцов радикальной палестинской группировки ХАМАС превысило 700 человек, сообщило в воскресенье The Times of Israel. Среди погибших - мирные жители и десятки полицейских и военных. Кроме того, 2200 человек ранены. Израильские власти полагают, что палестинские боевики захватили не менее сотни заложников на израильской территории и отвезли их в Газу.

Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС. Власти официально перевели Израиль в состояние войны.