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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Талибы считают, что могли бы захватить Иерусалим

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация), контролирующее Афганистан, по некоторым данным, обратилось к Ирану, Ираку и Иордании для организации "прохода" в Израиль, сообщает израильская газета The Jerusalem Post.

По информации ряда СМИ, талибы хотят помочь палестинскому движение ХАМАС и "захватить Иерусалим", и просят эти три страны поддержать их.

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля. В свою очередь армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС, а истребители ВВС Израиля атаковали объекты движения в секторе Газа.

Афганистан Иерусалим ХАМАС Иран Ирак
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