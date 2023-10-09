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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Группировки из Газы заявили, что удерживают в заложниках более 130 израильтян

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В палестинской радикальной группировке ХАМАС заявили, что удерживают более 100 израильтян в заложниках в секторе Газа, сообщает в ночь на понедельник The Times of Israel.

По словам одного из руководителей движения Мусы Абу Марзука, в частности, боевики ХАМАС захватили в плен высокопоставленных военачальников.

Ранее другое крупное палестинского движение из Газы, "Исламский джихад", сообщило, что у него в плену находится более 30 израильских граждан.

Власти Израиля в воскресенье заявляли, что более 100 израильтян могут находиться в плену в Газе.

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию.

По последним данным, число погибших в Израиле от атак бойцов радикальной палестинской группировки ХАМАС превысило 700 человек. Среди погибших - мирные жители и десятки полицейских и военных. Кроме того, 2200 человек ранены.

Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС. Израильские власти официально перевели страну в состояние войны.

Хроника 07 – 09 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС
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