Израиль нанес удары по крупным районам Газы

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла в воскресенье массированные авиаудары по 150 целям в крупном квартале в городе Газа, передает The Times of Israel.

По данным ЦАХАЛ, речь идет о квартале Шуджайя. В армии назвали этот район "террористическим гнездом", которое палестинское движение ХАМАС использует для проведения нападений на Израиль".

Издание отмечает, что ранее в воскресенье израильские военные провели похожую операцию в городе Бейт-Ханун на северо-востоке сектора Газа. Они ударили по дому одного из лидеров ХАМАС, уточнили в ЦАХАЛ.

Газета "Гааретц", в свою очередь, сообщает, что многие жители сектора Газа покидают свои дома из-за опасений ударов ЦАХАЛа. Также в регионе наблюдается острая нехватка электроэнергии.

Издание со ссылкой на лидера палестинского движения "Исламский джихад" Зияда ан-Нахалу сообщает, что у них в плену находится более 30 израильтян. По словам ан-Нахалы, их "не вернут домой, кроме как в обмен на освобождение заключенных палестинцев". Движение ХАМАС, со своей стороны, пока не называло число заложников. По данным израильских СМИ, порядка 100 израильтян могут находиться в плену ХАМАСа.

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию.

По последним данным, число погибших в Израиле от атак бойцов радикальной палестинской группировки ХАМАС превысило 700 человек, сообщило в воскресенье The Times of Israel. Среди погибших - мирные жители и десятки полицейских и военных. Кроме того, 2200 человек ранены. Израильские власти полагают, что палестинские боевики захватили не менее сотни заложников на израильской территории и отвезли их в Газу.

Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС. Власти официально перевели Израиль в состояние войны.