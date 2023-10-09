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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

Европейские и американские авиакомпании отменили рейсы в Израиль

Emirates и Turkish Airlines продолжают полеты

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Европейские и американские авиакомпании отменяют полеты в Израиль и из Израиля в связи с резким обострением ситуации в регионе.

Группа Lufthansa, в которую помимо одноименной авиакомпании входят Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Eurowings, объявила об отмене рейсов в Тель-Авив и из него для всех своих авиаперевозчиков до конца дня понедельника.

"Мы постоянно следим за ситуацией с безопасностью в Израиле и находимся в тесном контакте с властями, - сказал представитель Lufthansa, слова которого приводит Market Watch. - Безопасность наших гостей и членов экипажа является приоритетом для Lufthansa".

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Air France-KLM, easyJet Plc, Wizz Air Holdings, а также португальские TAP Air Portugal и ITA Airways тоже отменили рейсы в Тель-Авив и из него до конца дня 9 октября.

Авиакомпания British Airways, являющаяся частью International Consolidated Airlines Group (IAG), по-прежнему осуществляет полеты в Израиль, но корректирует время рейсов. "Мы продолжаем очень внимательно следить за ситуацией в Израиле и ввели гибкую политику бронирования, которая позволяет нашим клиентам менять даты полетов бесплатно, если они того пожелают", - сообщил представитель компании.

Среди других компаний, продолжающих летать в Тель-Авив, - Emirates, Fly Dubai, а также Turkish Airlines и израильские El AI Israel Airlines и Pegasus Hava.

Американские авиакомпании Delta Air Lines, United Airlines Holdings Inc. и American Airlines Group Inc. приостановили полеты в Тель-Авив.

Согласно данным Flightradar24.com, в воскресенье авиакомпании отменили в общей сложности менее половины рейсов в Тель-Авив.

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки боевиков радикальной палестинской группировки ХАМАС на грузовиках и парапланах проникли из Газы на территорию Израиля.

Число погибших в Израиле от атак палестинских боевиков превысило 600 человек. Среди погибших - мирные жители и десятки полицейских и военных. Кроме того, более 2000 человек ранены. Израильские власти полагают, что палестинские боевики захватили не менее сотни заложников на израильской территории и отвезли их в Газу.

Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС. Власти Израиля официально перевели страну в состояние войны.

Акции Deutsche Lufthansa теряют в цене 3,4% на торгах в понедельник, Air France-KLM - 4,3%, easyJet - почти 5%, Wizz Air - 0,1%. Стоимость бумаг Delta Air Lines опустилась на 3%, United Airlines - на 2,2%, American Airlines - 2,8%.

Израиль Air France-KLM American Airlines British Airways Lufthansa Turkish Airlines
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