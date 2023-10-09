Президент Ирана обсудил с лидером палестинской группировки ее атаку на Израиль

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент Ирана Ибрахим Раиси обсудил с лидером палестинского военизированного движения "Исламский джихад" Зиядом Нахалехом атаку на Израиль, передает в понедельник агентство "Тасним".

По его данным, в ходе телефонного звонка Раиси назвал "впечатляющей победой" действия палестинских бойцов из сектора Газа.

Собеседник иранского президента в свою очередь поблагодарил Тегеран и правительство Ирана за поддержку палестинцев.

Ранее представитель иранского МИД Нассер Канани заявил, что Иран не причастен к нападению палестинского движения ХАМАС на Израиль, и назвал обвинения в адрес Тегерана политически мотивированными.

В понедельник газета The Wall Street Journal опубликовала сообщение, в котором говорится, что нынешние действия движения ХАМАС против Израиля были спланированы заранее при содействии Ирана. В публикации говорится, что в конце сентября "иранские официальные лица во время встречи c ХАМАС в Бейруте дали зеленый свет нападениям". В ней также отмечалось, что офицеры иранского Корпуса стражей исламской революции "работали с ХАМАС с августа, планируя вторжения с воздуха, суши и моря".

В "Исламском джихаде" заявляли, что проводят операции против Израиля совместно с ХАМАС.