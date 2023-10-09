WSJ указала, что Иран причастен к обострению палестино-израильского конфликта

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Нынешние действия движения ХАМАС против Израиля были спланированы заранее при содействии Ирана, утверждает издание The Wall Street Journal.

В публикации говорится, что в конце сентября "иранские официальные лица во время встречи c ХАМАС в Бейруте дали зеленый свет нападениям". Офицеры иранского Корпуса стражей исламской революции "работали с ХАМАС с августа, планируя вторжения с воздуха, суши и моря".

Газета пишет, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи "высоко оценил теракты", опубликовав ранее на этой неделе в соцсети X сообщение о том, что "раковая опухоль узурпаторского сионистского режима будет искоренена руками палестинского народа и сил сопротивления по всему региону".

СМИ обращают внимание, что представитель ХАМАС Гази Хамад ранее заявил Би-би-си, что движение пользуется прямой поддержкой со стороны Ирана, который пообещал, что "будет поддерживать палестинских бойцов до освобождения Палестины и Иерусалима".

К обвинениям в адрес Ирана присоединился официальный представитель Армии обороны Израиля подполковник Джонатан Конрикус, который подчеркнул: "Без иранского финансирования, оружия, обучения, руководства и политического подстрекательства у ХАМАС не было бы ни возможностей, ни боеспособности".

Некоторые американские законодатели также считают Тегеран причастным к нынешней ситуации. Так, конгрессмен-республиканец Майкл Маккол заявил CNN, что "мы действительно знаем, что за этим стоит Иран", однако не уточнил, располагает ли он какой-то конкретной информацией.

В то же время, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пока не ясно, был ли Иран причастен к атакам ХАМАС на Израиль.

Он заявил телеканалу CNN: "Мы еще не видели доказательств того, что Иран руководил этой конкретной атакой или стоял за ней, но, безусловно, существует давняя связь (Тегерана с ХАМАС - ИФ)".

Госсекретарь также сказал, что первоочередная задача СЩА - это "убедиться, что у Израиля есть все необходимое для урегулирования ситуации в Газе".

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию.

По последним данным, число погибших в Израиле от атак бойцов радикальной палестинской группировки ХАМАС превысило 700 человек. Среди погибших - мирные жители и десятки полицейских и военных. Кроме того, 2200 человек ранены.

Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС. Израильские власти официально перевели страну в состояние войны.