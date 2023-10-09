Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

МИД Ирана заявил, что не причастен к нападению движения ХАМАС на Израиль

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Иран не причастен к нападению палестинского движения ХАМАС на Израиль, заявил в понедельник представитель иранского МИД Нассер Канани, назвав обвинения в адрес Тегерана политически мотивированными.

"Заявления о роли Ирана в этой ситуации имеют политическую подоплеку", - приводят западные СМИ слова Канани.

Канани подчеркнул, что Тегеран не вмешивается "в процесс принятия решений других стран, включая Палестину". По его словам, у палестинцев и без помощи Ирана "были все необходимы возможности и желание защищать свой народ и восстановить свои права".

В РоссииВ Кремле считают преждевременным говорить о перспективах отношений РФ и ХАМАСЧитать подробнее

В свою очередь "Тасним" сообщает, что представитель МИД Ирана также предостерег от угроз в адрес Тегерана, предупредив о его готовности предпринять ответные меры.

Ранее в понедельник The Wall Street Journal опубликовало сообщение, в котором говорится, что нынешние действия движения ХАМАС против Израиля были спланированы заранее при содействии Ирана. В публикации говорится, что в конце сентября "иранские официальные лица во время встречи c ХАМАС в Бейруте дали зеленый свет нападениям". Офицеры иранского Корпуса Стражей Исламской революции "работали с ХАМАС с августа, планируя вторжения с воздуха, суши и моря".

К обвинениям в адрес Ирана присоединился официальный представитель Армии обороны Израиля подполковник Джонатан Конрикус, который подчеркнул: "Без иранского финансирования, оружия, обучения, руководства и политического подстрекательства у ХАМАС не было бы ни возможностей, ни боеспособности".

Некоторые американские законодатели также считают Тегеран причастным к нынешней ситуации. Так, конгрессмен-республиканец Майкл Маккол заявил CNN, что "мы действительно знаем, что за этим стоит Иран", однако не уточнил, располагает ли он какой-то конкретной информацией.

В то же время, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пока не ясно, был ли Иран причастен к атакам ХАМАС на Израиль.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В свой черед армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

По последним данным, число погибших в Израиле превысило 700 человек, в больницы поступили более 2,3 тыс. человек. Среди жертв - мирные жители и десятки полицейских и военных.

Число жертв в секторе Газа достигло 493. Ранения получили более 2,7 тыс.

Иран Израиль ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Египет инициировал переговоры об обмене захваченных израильтян на заключенных

Аэропорт Гамбурга возобновил прием и отправку рейсов

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль атакует объекты ХАМАС и "Палестинского исламского джихада" в секторе Газа

Обострение палестино-израильского конфликта

Глава Минобороны Израиля приказал ввести полную блокаду сектора Газа

Глава Минобороны Израиля приказал ввести полную блокаду сектора Газа

Премию Нобеля по экономике присудили за исследование женского рынка труда

Премию Нобеля по экономике присудили за исследование женского рынка труда
Обострение палестино-израильского конфликта

У дипломатов нет данных о россиянах, пострадавших в Израиле и секторе Газа

Brent подорожала до $87,24 за баррель на фоне нападения на Израиль

Обострение палестино-израильского конфликта

На юге Израиля в шести местах продолжаются боевые действия

На юге Израиля в шести местах продолжаются боевые действия

Что случилось этой ночью: понедельник, 9 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль продолжил наносить удары по сектору Газа в понедельник

Израиль продолжил наносить удары по сектору Газа в понедельник
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });