МИД Ирана заявил, что не причастен к нападению движения ХАМАС на Израиль

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Иран не причастен к нападению палестинского движения ХАМАС на Израиль, заявил в понедельник представитель иранского МИД Нассер Канани, назвав обвинения в адрес Тегерана политически мотивированными.

"Заявления о роли Ирана в этой ситуации имеют политическую подоплеку", - приводят западные СМИ слова Канани.

Канани подчеркнул, что Тегеран не вмешивается "в процесс принятия решений других стран, включая Палестину". По его словам, у палестинцев и без помощи Ирана "были все необходимы возможности и желание защищать свой народ и восстановить свои права".

В свою очередь "Тасним" сообщает, что представитель МИД Ирана также предостерег от угроз в адрес Тегерана, предупредив о его готовности предпринять ответные меры.

Ранее в понедельник The Wall Street Journal опубликовало сообщение, в котором говорится, что нынешние действия движения ХАМАС против Израиля были спланированы заранее при содействии Ирана. В публикации говорится, что в конце сентября "иранские официальные лица во время встречи c ХАМАС в Бейруте дали зеленый свет нападениям". Офицеры иранского Корпуса Стражей Исламской революции "работали с ХАМАС с августа, планируя вторжения с воздуха, суши и моря".

К обвинениям в адрес Ирана присоединился официальный представитель Армии обороны Израиля подполковник Джонатан Конрикус, который подчеркнул: "Без иранского финансирования, оружия, обучения, руководства и политического подстрекательства у ХАМАС не было бы ни возможностей, ни боеспособности".

Некоторые американские законодатели также считают Тегеран причастным к нынешней ситуации. Так, конгрессмен-республиканец Майкл Маккол заявил CNN, что "мы действительно знаем, что за этим стоит Иран", однако не уточнил, располагает ли он какой-то конкретной информацией.

В то же время, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пока не ясно, был ли Иран причастен к атакам ХАМАС на Израиль.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В свой черед армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

По последним данным, число погибших в Израиле превысило 700 человек, в больницы поступили более 2,3 тыс. человек. Среди жертв - мирные жители и десятки полицейских и военных.

Число жертв в секторе Газа достигло 493. Ранения получили более 2,7 тыс.