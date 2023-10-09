ЕС приостановил финансовую поддержку палестинцев на фоне событий в Израиле

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия приостанавливает финансовую поддержку палестинских структур и начинает пересмотр ряда проектов на фоне обострения конфликта между Израилем и ХАМАС, сообщил в понедельник еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели.

"Как крупнейший донор палестинского народа, еврокомиссия начинает пересмотр всего портфеля проектов в области развития общей стоимостью 691 млн евро", - написал Вархели в социальной сети X (ранее Twitter).

Еврокомиссар пояснил, что это, в том числе, означает немедленную приостановку всех выплат и пересмотр всех проектов.

По его словам, этот шаг продиктован проведенными палестинскими группировками из сектора Газа атаками на Израиль.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В свой черед армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

С обеих сторон погибли сотни человек и тысячи пострадали.