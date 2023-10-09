Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

ЕС приостановил финансовую поддержку палестинцев на фоне событий в Израиле

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия приостанавливает финансовую поддержку палестинских структур и начинает пересмотр ряда проектов на фоне обострения конфликта между Израилем и ХАМАС, сообщил в понедельник еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели.

"Как крупнейший донор палестинского народа, еврокомиссия начинает пересмотр всего портфеля проектов в области развития общей стоимостью 691 млн евро", - написал Вархели в социальной сети X (ранее Twitter).

Еврокомиссар пояснил, что это, в том числе, означает немедленную приостановку всех выплат и пересмотр всех проектов.

По его словам, этот шаг продиктован проведенными палестинскими группировками из сектора Газа атаками на Израиль.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В свой черед армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

С обеих сторон погибли сотни человек и тысячи пострадали.

Хроника 07 – 09 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ЕС Израиль Палестина ЕК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Обострение палестино-израильского конфликта

Египет инициировал переговоры об обмене захваченных израильтян на заключенных

Египет инициировал переговоры об обмене захваченных израильтян на заключенных

Аэропорт Гамбурга возобновил прием и отправку рейсов

Аэропорт Гамбурга возобновил прием и отправку рейсов
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль атакует объекты ХАМАС и "Палестинского исламского джихада" в секторе Газа

Обострение палестино-израильского конфликта

Глава Минобороны Израиля приказал ввести полную блокаду сектора Газа

Глава Минобороны Израиля приказал ввести полную блокаду сектора Газа

Премию Нобеля по экономике присудили за исследование женского рынка труда

Премию Нобеля по экономике присудили за исследование женского рынка труда
Обострение палестино-израильского конфликта

У дипломатов нет данных о россиянах, пострадавших в Израиле и секторе Газа

Brent подорожала до $87,24 за баррель на фоне нападения на Израиль

Обострение палестино-израильского конфликта

На юге Израиля в шести местах продолжаются боевые действия

На юге Израиля в шести местах продолжаются боевые действия

Что случилось этой ночью: понедельник, 9 октября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });