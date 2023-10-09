"Роскосмос" подтвердил утечку из радиатора модуля "Наука" на МКС

Многоцелевой лабораторный модуль “Наука”. Архивное фото Фото: Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий/ Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - На модуле "Наука" российского сегмента Международной космической станции (МКС) произошла утечка теплоносителя из внешнего контура радиатора, сообщили в "Роскосмосе" в понедельник.

"На модуле "Наука" российского сегмента МКС произошла утечка теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора, который был доставлен на станцию в 2012 году", - сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

По данным госкорпорации, основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме и обеспечивает комфортные условия в жилой зоне модуля.

"Экипажу и станции ничего не угрожает", - сообщили в пресс-службе.

"Продолжается работа главной оперативной группы управления по анализу текущей ситуации", - отметили в сообщении.

Ранее в понедельник специалисты американского Центра управления полётами (ЦУП) сообщили о возможной утечке из модуля "Наука" российского сегмента МКС.

"Да, из радиатора на модуле "Наука" происходит утечка", - сказала находящаяся на станции астронавт НАСА Жасмин Могбели.

По словам специалиста ЦУП, Хьюстон в настоящее время оценивает ситуацию вместе с Москвой.

"На данный момент не фиксируем каких-либо следов воздействия (от выбросов), продолжаем работать, чтобы получить полноценное понимание ситуации", - сообщил представитель американского ЦУП.

В декабре 2022 года у пристыкованного к МКС корабля "Союз МС-22" произошла утечка из внешнего контура радиатора. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что радиатор внешней системы терморегулирования корабля повредил метеороид. 28 марта 2023 года спускаемый аппарат корабля в беспилотном режиме вернули на Землю.

11 февраля произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования грузового корабля "Прогресс МС-21" пристыкованного к МКС. 19 февраля его затопили в Тихом океане.