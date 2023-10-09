НАСА сообщила о возможной утечке из радиатора модуля "Наука" на МКС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Специалисты американского Центра управления полетами сообщили о возможной утечке из модуля "Наука" российского сегмента Международной космической станции (МКС).

"Мы видим хлопья снаружи станции, нужно, чтобы кто-то из экипажа перешел в Cupola (модуль американского сегмента МКС - ИФ), посмотрел в сторону хвостовой части станции, через иллюминаторы 5 или 6, и подтвердил бы, видит ли он какие-либо хлопья", - сказал специалист ЦУП в Хьюстоне в ходе трансляции, которую ведет НАСА.

"Да, из радиатора на модуле "Наука" происходит утечка", - сказала находящаяся на станции астронавт НАСА Жасмин Могбели.

По словам специалиста ЦУП, Хьюстон в настоящее время оценивает ситуацию вместе с Москвой.

"На данный момент не фиксируем каких-либо следов воздействия (от выбросов), продолжаем работать, чтобы получить полноценное понимание ситуации", - сообщил представитель американского ЦУП.

В декабре 2022 года у пристыкованного к МКС корабля "Союз МС-22" произошла утечка из внешнего контура радиатора. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что радиатор внешней системы терморегулирования корабля повредил метеороид. 28 марта 2023 года спускаемый аппарат корабля в беспилотном режиме вернули на Землю.

11 февраля произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования грузового корабля "Прогресс МС-21" пристыкованного к МКС. 19 февраля его затопили в Тихом океане.