Что случилось этой ночью: вторник, 10 октября

Граждане РФ в плену ХАМАС, Евросовет продолжит помогать палестинцам, утечка на российском модуле МКС "Наука"

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В ХАМАС утверждают, что удерживают в плену граждан РФ. По словам представителя палестинского радикального движения Мусы Абу Марзука, в сектор Газа были увезены "несколько десятков" израильтян с двойным гражданством. Он уточнил, что среди этих заложников есть люди с паспортами России и Китая.

- ХАМАС пригрозил казнить заложников в ответ на израильские удары по сектору Газа. Бойцы движения взяли в плен на юге Израиля более 100 человек.

- Число жертв атак ХАМАС в Израиле превысило 900 человек. В результате израильских атак в Газе и на Западном берегу Иордана погибли более 700 человек.

- Президент США Джо Байден заявил, что бойцы ХАМАС убили не менее 11 американцев в Израиле. Кроме того, в Белом доме полагают, что граждане США есть среди захваченных группировкой заложников.

- Глава Евросовета заявил о необходимости продолжать помощь палестинцам. Шарль Мишель при этом подчеркнул, что "ничто не может оправдать жестокие террористические атаки и преступления, совершенные ХАМАС против Израиля и его народа".

- "Роскосмос" подтвердил сообщение NASA об утечке из радиатора модуля "Наука" на МКС. По данным госкорпорации, основной контур терморегулирования модуля, из которого произошла утечка, работает в штатном режиме и обеспечивает комфортные условия в жилой зоне модуля. "Экипажу и станции ничего не угрожает", добавили в "Роскосмосе".

- Белый дом рассматривает объединение помощи Израилю и Украине в один запрос в Конгресс США. Это "может побудить некоторых республиканцев проголосовать за объединенный пакет, поскольку они не захотят блокировать военную помощь Израилю", пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

- Байдена допросили по делу о ненадлежащем хранении секретных документов. Отмечается, что допрос был добровольным, он прошел в Белом доме в воскресенье и понедельник.