ЕС не будет приостанавливать финансовую поддержку Палестины

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз из-за возражения со стороны некоторых стран-членов пока не будет имплементировать решение о временном прекращении финансовой поддержки Палестины, сообщает в понедельник The Times of Israel со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, он предполагает, что озвученное ранее в понедельник решение о прекращении помощи отменят во вторник, когда глава европейской дипломатии Жозеп Борель проведет встречу с главами МИД стран ЕС.

Ранее в понедельник еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели сообщил, что ЕС начинает пересмотр всего портфеля проектов в области развития. Это, в том числе, означает немедленную приостановку всех выплат.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В свой черед армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

С обеих сторон погибли сотни человек и тысячи пострадали.