Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Боррель пригласил глав МИД Израиля и Палестины на встречу министров стран ЕС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что пригласил министров иностранных дел Израиля и Палестины Эли Коэн и Рияд аль-Малики выступить позднее во вторник на встрече глав МИД стран Евросоюза.

"Я пригласил министра иностранных дел Израиля Эли Коэн присоединиться к встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС, которую я созываю сегодня днем", - написал он в соцсети X (ранее - Twitter).

"Также пригласил министра иностранных дел Палестинской национальной администрации Рияда аль-Малики выступить на заседании и изложить ее точку зрения ", - добавил он.

Ранее сообщалось, что чрезвычайный Совет ЕС, созываемый в связи с эскалацией израильско-палестинского конфликта, пройдет в столице Омана Маскате, где глава европейской дипломатии и часть министров иностранных дел стран ЕС участвуют в работе Совместного совета ЕС и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Остальные главы МИД государств-членов присоединятся к ним по видеосвязи.

Пресс-секретарь Борреля Петер Стано при этом назвал ЕС "конструктивным партнером" на Ближнем Востоке, который хочет, чтобы прекратились нападения со стороны ХАМАС; чтобы были освобождены все заложники и "чтобы затем можно было продвигаться вперед к надежному решению по умиротворению этой напряженной ситуации на местах".

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В свой черед армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

ЕС Жозеп Боррель Израиль Палестина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Франция начала вывод своего воинского контингента из Нигера

Франция начала вывод своего воинского контингента из Нигера

Бастовавшие голливудские сценаристы одобрили проект соглашения с киностудиями

Бастовавшие голливудские сценаристы одобрили проект соглашения с киностудиями

Франция высказалась за продолжение помощи ЕС палестинскому населению

РФ, КНР и Монголия запустят межгосударственный турмаршрут "Великий чайный путь"

РФ, КНР и Монголия запустят межгосударственный турмаршрут "Великий чайный путь"

РФ и США не контактируют в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке

Обострение палестино-израильского конфликта

Около 1,5 тыс. тел боевиков ХАМАС найдены на территории Израиля

Обострение палестино-израильского конфликта

Армия Израиля намерена лишить ХАМАС всех военных возможностей

Армия Израиля намерена лишить ХАМАС всех военных возможностей

Что случилось этой ночью: вторник, 10 октября

Авианосец США Ronald Reagan прибудет в южнокорейский Пусан на этой неделе

Авианосец США Ronald Reagan прибудет в южнокорейский Пусан на этой неделе
Обострение палестино-израильского конфликта

Белый дом рассматривает объединение помощи Израилю и Украине в один запрос в Конгресс

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });