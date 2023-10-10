Боррель пригласил глав МИД Израиля и Палестины на встречу министров стран ЕС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что пригласил министров иностранных дел Израиля и Палестины Эли Коэн и Рияд аль-Малики выступить позднее во вторник на встрече глав МИД стран Евросоюза.

"Я пригласил министра иностранных дел Израиля Эли Коэн присоединиться к встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС, которую я созываю сегодня днем", - написал он в соцсети X (ранее - Twitter).

"Также пригласил министра иностранных дел Палестинской национальной администрации Рияда аль-Малики выступить на заседании и изложить ее точку зрения ", - добавил он.

Ранее сообщалось, что чрезвычайный Совет ЕС, созываемый в связи с эскалацией израильско-палестинского конфликта, пройдет в столице Омана Маскате, где глава европейской дипломатии и часть министров иностранных дел стран ЕС участвуют в работе Совместного совета ЕС и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Остальные главы МИД государств-членов присоединятся к ним по видеосвязи.

Пресс-секретарь Борреля Петер Стано при этом назвал ЕС "конструктивным партнером" на Ближнем Востоке, который хочет, чтобы прекратились нападения со стороны ХАМАС; чтобы были освобождены все заложники и "чтобы затем можно было продвигаться вперед к надежному решению по умиротворению этой напряженной ситуации на местах".

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В свой черед армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.