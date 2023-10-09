Нетаньяху призвал оппозицию присоединиться к чрезвычайному правительству без условий

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал оппозиционные партии страны войти в состав чрезвычайного правительства без условий, передают израильские СМИ.

По словам Нетаньяху, перед властями стоит несколько основных задач, в том числе, "борьба с террористами, еще находящимися в Израиле", подготовка масштабной наступательной операции в секторе Газа, привлечение международной поддержки для операции, "объединение страны".

"Народ един, и теперь руководству страны необходимо проявить единство", - добавил он.

Нетаньяху также заявил, что "ХАМАС - это то же самое, что и ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ)".

"ХАМАС хотел войны, и он ее получит", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху предложил лидерам оппозиции Яиру Лапиду и Бенни Ганцу сформировать чрезвычайное правительство на фоне масштабной атаки ХАМАС на страну. СМИ отмечают, что в оппозиции, в свою очередь, выдвинули премьеру ряд условий.