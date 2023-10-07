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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Нетаньяху предложил оппозиции сформировать чрезвычайное правительство для борьбы против ХАМАС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил лидерам оппозиции Яиру Лапиду и Бенни Ганцу сформировать чрезвычайное правительство на фоне масштабной атаки ХАМАС на страну, сообщает в субботу вечером газета Times of Israel.

По информации издания, израильский премьер лично сообщил об этом предложении бывшему главе МИД и экс-премьеру Лапиду, и бывшему министру обороны Израиля (и бывшему вице-премьеру) - Ганцу. По словам Нетаньяху, аналогичное правительство функционировало в стране во время Шестидневной войны в 1967 году.

Ранее Лапид призвал Нетаньяху созвать такое правительство, заявив, что в нынешней ситуации стране нужно другой состав кабмина, что, как поясняет газета, на практике означает призыв к Нетаньяху отстранить две крайне правые партии и заменить их его партией "Еш Атид" в коалиции. Ганц заявил, что рассматривает возможность войти в такое правительство.

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля. В свою очередь армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС, а истребители ВВС Израиля атаковали объекты движения в секторе Газа.

Биньямин Нетаньяху ХАМАС
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