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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Число жертв атак Израиля в Газе и на Западном берегу Иордана превысило 700 человек

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Более 700 человек погибли в результате атак израильских военных в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан за последние двое суток, передает "Аль-Джазира" со ссылкой на подсчеты палестинской стороны.

По этим данным, в секторе Газа погибли по меньшей мере 687 человек, среди них 140 - дети, и 105 - женщины. Ранения в результате ударов получили более 3,8 тыс. человек.

Кроме того, на Западном берегу реки Иордан погибли 17 человек, среди них трое - дети, и более 90 человек получили ранения.

ЦАХАЛ начал военную операцию в ответ на масштабную атаку движения ХАМАС.

Израиль сектор Газа Западный берег Иордана Хамас
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