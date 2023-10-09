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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Байден заявил, что бойцы ХАМАС убили в Израиле не менее 11 американцев

Граждане США, вероятно, есть и среди заложников палестинского движения

Байден заявил, что бойцы ХАМАС убили в Израиле не менее 11 американцев
Фото: Samuel Corum/Getty Images

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Нападение бойцов радикальной группировки ХАМАС на Израиль унесло жизни минимум 11 граждан США, заявил в понедельник американский президент Джо Байден.

"К сожалению, поступили данные о том, что минимум 11 граждан США погибли. Многие из них на постоянной основе проживали в Израиле", - говорится в заявлении главы Белого дома.

"Также мы полагаем, что, вероятно, американские граждане есть и среди тех, кого захватило в плен движение ХАМАС. Мы работаем над тем, чтобы получить подтверждение этой информации", - добавил он.

Байден заверил, что Вашингтон будет работать с Израилем над тем, чтобы освободить этих заложников.

США Джо Байден Израиль ХАМАС
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