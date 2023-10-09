В Израиле погибли девять граждан США

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Госдепартамент США подтвердил гибель девяти своих сограждан в результате обострения палестино-израильского конфликта. Как пишет Times of Israel, об этом заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Также есть некоторое число граждан США, пропавших без вести. По словам Миллера, Госдеп занимается их поисками вместе с израильскими партнерами.

Ранее сообщалось, что при нападении ХАМАС на Израиль погибли или были захвачены в заложники не только израильтяне, но и иностранцы. В частности, подтверждена гибель 12 граждан Таиланда и 10 граждан Непала.